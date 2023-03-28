عرض الحلقة السادسة من مسلسل جميلة بعد قليل

يبدأ عرض الحلقة السادسة من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج بعد قليل، وذلك عبر قناة CBC في الساعة 6.15 مساءً، إذ تشهد تطورات جديدة نحو قيام والدة جميلة وتجسد دورها سوسن بدر، بالاتفاق مع شريف المحامي زوج ابنتها آية ويقوم بدوره هشام إسماعيل، لمنع جميلة من الحصول على كل ممتلكات والدها بناء على العقود والوصية التي تركها قبل وفاته.

عرض الحلقة السادسة من مسلسل جميلة

كما يتمّ عرض الحلقة السادسة من مسلسل جميلة مساء اليوم، على قناة ON TV في الساعة 11.15 مساءً، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة، بطولة ريهام حجاج، وسوسن بدر، وعبير صبري، وهاني عادل، وأحمد وفيق، ويسرا اللوزي، ونبيل عيسى، وهشام إسماعيل، وسامح الصريطي، وأحمد الشامي، وصبري عبدالمنعم، وسامية عاطف، ولطيفة فهمي، وعبير منير، وريم سامي، وإنتاج جمال العدل، من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل جميلة، تسعى شيري وتقوم بدورها يسرا اللوزي، في تنفيذ خطتها لجعل زوجها هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق للتقرب من جميلة، أملًا في الزواج منها بعد انفصالها عن زياد ويقوم بدوره هاني عادل، للاستيلاء على ميراثها.