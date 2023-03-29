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موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل جميلة.. «أزمات جديدة تواجه ريهام حجاج»

كتب:

هبة أمين
08:56 ص | الأربعاء 29 مارس 2023
مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

يأتي موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل جميلة، في ظل تصاعد حدة الصراع الذي تعيشه ريهام حجاج، ومحاولاتها كشف أسباب قيام والدها قبل وفاته بنقل كل ممتلكاته إليها فقط، وحرمان شقيقها وشقيقتها ووالدتها من الإرث، وخلال رحلتها لمعرفة السبب، تكتشف أسرارًا جديدة عن عائلتها، بين خيانة والدتها شهيرة، ولعب أكرم شقيقها للقمار.

موعد عرض الحلقة 7 من مسلسل جميلة

وموعد عرض الحلقة 7 من مسلسل جميلة، يحل على أكثر من قناة أبرزها CBC الساعة 6.15 مساءً، وقناة ON في الساعة 11.15 مساءً، وقناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا.

قصة وأحداث مسلسل جميلة 

خلال أحداث مسلسل جميلة، تسعى والدتها التي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، للحيلولة دون حصول ابنتها جميلة على كل الميراث، وتتفق مع زوج شقيقتها الذي يعمل في مجال المحاماة ويجسّد دوره هشام إسماعيل، لإيجاد وسيلة للطعن في العقود التي تمتلكها جميلة، ومنعها بكل الطرق من الاستحواذ على كل هذه الممتلكات.

أبطال مسلسل جميلة 

مسلسل جميلة تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل، بطولة ريهام حجاج، ويسرا اللوزي، وسوسن بدر، وهاني عادل، وأحمد وفيق، ونبيل عيسى، وأحمد الشامي.

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بقلم هبة أمين