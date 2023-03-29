مسلسل جميلة الحلقة 6 بطولة ريهام حجاج.. «أكرم يخطط للزواج بصديقته»

شهد مسلسل جميلة الحلقة 6 بطولة ريهام حجاج، إصرار شقيقها أكرم ويقوم بدوره نبيل عيسى، على الزواج بصديقته مي التي تؤدي دورها مروة الأزلي، رغم رفض والدته وطلبها الابتعاد عنها، لكنه تمسك بالفتاة وأكد أنّه سيتزوج بها ويعترف بابنه، على الزواج منها والاعتراف بابنه، ونشبت مشادة كلامية بينه وأمه، انتهت بمغادرته للمنزل غاضبًا.

مسلسل جميلة الحلقة 6 بطولة ريهام حجاج

وخلال مسلسل جميلة الحلقة 6 بطولة ريهام حجاج، أعربت جميلة عن تخوفها من لعب شقيقها للقمار، وفاجأها زوجها زياد الذي يجسد دوره هاني عادل، أنّ شقيقها على علاقة بـ مي، وأنّها حامل في طفلهما.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

زادت حدة المؤامرات خلال أحداث مسلسل جميلة، من قبل شيري اليت تؤدي دورها يسرا اللوزي، التي تسعى للوقيعة بين زياد وجميلة أملًا في انفصالهما، حتى يتسنى لزوجها هشام الذي يؤدي دوره أحمد وفيق، الزواج بجميلة للاستيلاء على أموالها وممتلكاتها التي ورثتها عن أبيها.

مؤامرات ضد جميلة

وتدبر نرمين طليقة زياد، التي تؤدي دورها عبير صبري، خطة للتقرب من هشام وعرض الزواج العرفي عليه، وإعلان علاقتهما بعد زواجه من جميلة وحصوله على إرثها.