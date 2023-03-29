عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جولة في المحافظات.. انتهاء ترميم مسجد أبو غنام الأثري بكفر الشيخ بنسبة 80%».

وشهدت محافظات مصر أمس أخبارا وأحداثا كثيرة، فقد بدأ في الشرقية موسم حصاد الكتان وبلغ إجمالي المساحة المنزرعة بالمحافظة هذا 1595 فدان، حيث يعتبر الكتان من محاصيل الألياف التي تزرع في مصر للحصول على أليافه لصناعة النسيج وبذوره لاستخراج زيت الطعام.

محافظة كفر الشيخ

وفي كفر الشيخ، جرى الانتهاء من ترميم مسجد العارف بالله سيدي سالم البيلي أبو غنام والشهير بمسجد أبو غنام الأثري بنسبة 80%.

وفي محافظة أسوان تم افتتاح منفذ أهلا رمضان للسلع الغذائية من أجل توفير السلع والمنتجات الاستهلاكية بأسعار مخفضة وجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين.

فوز باحثة ببني سويف بمشروع بحثي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وفي جامعة بني سويف، تم الإعلان عن فوز الدكتورة دينا محمد عطوة باحثة بمعهد أبحاث وتطبيقات الليزر بالجامعة بمشروع بحثي من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا بقيمة 20 ألف يورو، حيث تعد هي الفائز الوحيد بالمشروع داخل مصر بعد تقديم مقترح بحثي شامل فيما يخص التطبيقات السلمية للطاقة الذرية.