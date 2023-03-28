محافظ الغربية يتفقد معارض «أهلا رمضان» ويتابع سير العمل بالكورنيش

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عدد من معارض أهلا رمضان بمدينة المحلة الكبرى، وذلك للاطمئنان على توافر السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة إلى جانب تفقد أعمال إنشاء كورنيش المحلة الكبرى.

توافر السلع الغذائية

وتفقد محافظ الغربية معرضي أهلا رمضان بحي أول والمقامان أمام المحكمة وأمام مجلس المدينة إلى جانب تفقد معرض أهلا رمضان في منطقة الشون بحي ثان المحلة، حيث أطمئن المحافظ على توافر احتياجات المواطنين من كافة السلع وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق.

وأشاد المحافظ خلال تفقده للمعرض بتنوع المنتجات وجودتها وتغطيتها لكافة الاحتياجات الأساسية التي تهم المواطن، وخاصة السلع الغذائية الأساسية كالأرز، والسكر، الزيت، والسمن وبيض المائدة.

وشدد «رحمي» على رؤساء المدن بتنفيذ تكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة أحكام الرقابة على السلع والأسواق مع الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة في الأسواق، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك من خلال الحملات المستمرة بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، الصحة والطب البيطري إلى جانب الرصد الميداني ومباحث التموين.

كورنيش المحلة

وفي سياق آخر تفقد المحافظ أعمال إنشاء كورنيش المحلة الكبرى الذي يتم إنشاؤه بطول 6.8 كم وعرض 18 مترا على ثلاث مراحل، الأولى بداية من مسجد السيدة رقية حتى المجمع الصناعي، الثانية بداية من المجمع الصناعي وحتى الهويس، والثالثة كمحور مروري يمتد من منطقة الهويس حتى طريق محلة أبي علي- سمنود.