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ضبط شخص بتهمة قيادة سيارة أثناء فتح غطاء المحرك في السويس

كتب:

محمد بركات
12:31 م | الأربعاء 29 مارس 2023
وزارة الداخلية- ارشيفية

وزارة الداخلية- ارشيفية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضمن قيام أحد الأشخاص بقيادة سيارة في أثناء فتح غطاء المحرك «الكبوت» وجلوس آخر أعلى المحرك بالسويس.

بالفحص تبين أنَّه سبق رصد مقطع الفيديو المشار إليه على تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك»، خلال عام 2021م وقد تمكّنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن السويس من ضبط مرتكب الواقعة في حينه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله لمخالفته التعليمات المرورية وتعريض حياته وحياة الآخرين للخطر.

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