سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-3-2023 في الصاغة.. عيار 21 بـ2.090 جنيها

سجل متوسط سعر جرام الذھب عیار 18 في تعاملات اليوم الأربعاء 29-3-2023 بمحلات الصاغة في مصر دون مصنعية، نحو 1.791 جنيها للبيع، و1.817 للشراء، ويسجل عيار 21 اليوم 2.090 جنيها للبيع و2.120 شراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

ويبلغ سعر جرام الذھب عیار 24 في محلات الصاغة دون مصنعية، نحو 2.389 جنيها للبيع و 2.423 جنيها للشراء، كما يبلغ سعر الذهب عيار 22 اليوم 2.221 جنيها للشراء و2.190 جنيها للبيع.

أسعار الذهب اليوم في المحلات

بينما يسجل عيار 14 اليوم داخل محلات الصاغة 1.393 للبيع والشراء 1.413 جنيها، وعيار 12 يبلغ سعره 1.194 للبيع والشراء 1.211 جنيها.