أسعار السمك اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الأسواق.. البلطي بـ49 جنيها

قال أحمد سالم عضو شعبة الأسماك بغرفة القاهرة التجارية، إنّ أسعار السمك اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الأسواق والمحلات تشهد استقرارا ملحوظا بسبب توافر كل أنواع الأسماك في الأسواق.

وفرة الأسماك في الأسواق والمحلات

وأضاف سالم، في تصريحات لـ «الوطن»، أنّ الفترة الحالية ستشهد وفرة في إنتاج كل أنواع الأسماك نظرا لبدء فصل الربيع إذ إنّ من المتعارف عليه أن دفء المياه في الربيع يزيد كميات الأسماك، كما أن هناك العديد من المواطنين يفضلون تناول الأسماك الطازجة عن المجمدة.

أسعار السمك اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الأسواق والمحلات

وتابع أحمد سالم، بأن أسعار السمك اليوم الثلاثاء 28-3-2023 في الأسواق والمحلات جاءت كالتالي: يتراوح سعر البلطي بين 49 و55 جنيهًا، وفيليه بلطي بين 30 و170 جنيهًا، ومكرونة سويسي بين 70 و110 جنيهات، بينما يتراوح سعر الكابوريا بين 23 و83 جنيهًا والجمبري بين 170 و260 جنيهًا، والسبيط بين 110 و230 جنيهًا، والبوري بين 40 و80 جنيهًا، كما يتراوح سعر السردين بين 36 و66 جنيهًا، وقشر بياض بين 80 و100 جنيه.