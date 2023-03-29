حبس المتهم بالاعتداء على آخر بعين شمس.. محامٍ يوضح العقوبة

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بالاعتداء على آخر بعين شمس 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة لاستكمال التحقيقات.

تفاصيل البلاغ

يعود التفاصيل لوصول بلاغ لقسم شرطة عين شمس بحدوث مشاجرة ووجود مصاب برش خرطوش بالجسم.

بالفحص تبين وجود مشاجرة ومشادة كلامية بين شخص وآخر نتيجة خلافات سابقة نتيجة الجيرة قام خلالها المتهم بالاعتداء عليه وإحداث إصابته بواسطة سلاح ناري -فرد خرطوش- كان بحوزته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة – وطلقة لذات العيار، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العقوبة القانونية للمتهم

عقب المحامي أيمن محفوظ، على جريمة الإصابة العمد، بأنّه «كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نتج عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو كف البصر أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرة عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 إلى 10 سنين».

وقال «محفوظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على 5 سنوات.