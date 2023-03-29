تطوير الطريق الساحلي والمحوري بساحل العريش الجديدة

تشهد مدينة العريش عملية تطوير غير مسبوقة، من حيث عمل خدمات جديدة، وحديثة على الطرق والمحاور الساحلية، وأهم هذه الخدمات، هي عمل كوابل جديدة لمحولات التيار الكهربائي، ومواسير المياه والصرف الصحي، وأيضا كوابل الهواتف الأرضي وشبكات الفايبر.

تخطيط العريش الجديدة بشكل حضاري وراقي

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء في بيان له، إن ما يحدث بمدن وقرى شمال سيناء من إنجازات عمرانية، تتم بشكل حضاري كبير، وغير مسبوق، وأضاف المحافظ أنه يتم مراعاة التطور الحضاري العالمي في عملية الإنشاءات التي تتم على أرض سيناء عامة وفي العريش بوجه الخصوص، لتصبح بذلك عريش جديدة وراقية وحضارية.

وأوضح المحافظ أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى للتطوير بالمحاور بمناطق المساعيد والطريق الدائري، بعد تركيب الأرصفة والبلدورات وعمل أعمدة الإضاءة الجمالية، وتوسعة الطريق بما يخدم عملية السيطرة على الزحام المستقبلي بتلك المناطق.

الانتهاء من عمل الخدمات قبل عملية الرصف

وقال المهندس ناجي إبراهيم رئيس جهاز تعمير سيناء في بيان له، إنه يراعى قبل عملية الرصف، عمل البنية التحتية بشكل حضاري ومتطور، فأن عملية التطوير راعت أن يتم تحويل جميع الأسلاك الكهربائية إلى كوابل أرضية، علاوة على تطوير خطوط المياه والصرف الصحي والهواتف.

وأضاف ناجي إبراهيم، أنه جاري تكملة الرصف والتطوير بطريق العريش الساحلي، وصولا لسد الوادي، وأن الأعمال الآن تتم بمناطق الساحل قبال فندق سويس أن حتى الخلفاء الراشدون بطول 7 كيلو مترات، وهي المرحلة الثانية من التطوير.