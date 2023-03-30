مواقيت الصلاة في القليوبية الخميس 30-3-2023 ثامن أيام رمضان

يسعى المسلمون في جميع مدن ومراكز وقرى محافظة القليوبية لمعرفة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام رمضان، إذ يكون موعد أذان المغرب متأخرا بـ13 دقيقة عن اليوم الأول.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 30-3-2023

وتتضمن إمساكية شهر رمضان المعظم 1444 هجرية، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام رمضان كالتالي:

السحور 1:59 ص

إمساك 3:59 ص

الفجر 4:19 ص

الشروق 5:47 ص

الظهر 11:59 ظ

العصر 3:30 م

صلاة المغرب 6:12 م

العشاء 7:31 م

وتكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و13 دقيقة.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 30-3-2023

ووفقا لما جاء في إمساكية شهر رمضان المبارك، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة فأن موعد صلاة المغرب ضمن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام رمضان يكون في تمام الساعة 6.12 دقيقة مساء.