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مواقيت الصلاة في القليوبية الخميس 30-3-2023 ثامن أيام رمضان

كتب:

حسن صالح
12:00 ص | الخميس 30 مارس 2023
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس

يسعى المسلمون في جميع مدن ومراكز وقرى محافظة القليوبية لمعرفة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام رمضان، إذ يكون موعد أذان المغرب متأخرا بـ13 دقيقة عن اليوم الأول.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 30-3-2023

وتتضمن إمساكية شهر رمضان المعظم 1444 هجرية، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام رمضان  كالتالي: 

 السحور 1:59 ص

 إمساك 3:59 ص

 الفجر 4:19 ص

 الشروق 5:47 ص

 الظهر 11:59 ظ

 العصر 3:30 م

صلاة المغرب 6:12 م

 العشاء 7:31 م

وتكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و13 دقيقة.

موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 30-3-2023

ووفقا لما جاء في إمساكية شهر رمضان المبارك، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة فأن موعد صلاة المغرب ضمن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام رمضان يكون في تمام الساعة 6.12 دقيقة مساء.

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بقلم حسن صالح