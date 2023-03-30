مواقيت الصلاة في القليوبية الخميس 30-3-2023 ثامن أيام رمضان
كتب:
حسن صالح
12:00 ص | الخميس 30 مارس 2023
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس
يسعى المسلمون في جميع مدن ومراكز وقرى محافظة القليوبية لمعرفة مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام رمضان، إذ يكون موعد أذان المغرب متأخرا بـ13 دقيقة عن اليوم الأول.
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 30-3-2023
وتتضمن إمساكية شهر رمضان المعظم 1444 هجرية، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام رمضان كالتالي:
السحور 1:59 ص
إمساك 3:59 ص
الفجر 4:19 ص
الشروق 5:47 ص
الظهر 11:59 ظ
العصر 3:30 م
صلاة المغرب 6:12 م
العشاء 7:31 م
وتكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و13 دقيقة.
موعد أذان المغرب في القليوبية اليوم الخميس 30-3-2023
ووفقا لما جاء في إمساكية شهر رمضان المبارك، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة فأن موعد صلاة المغرب ضمن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام رمضان يكون في تمام الساعة 6.12 دقيقة مساء.