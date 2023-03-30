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موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 30-3-2023.. ثامن أيام رمضان

كتب:

حسن صالح
12:05 ص | الخميس 30 مارس 2023
موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس

يترقب المسلمين في جميع مدن ومراكز وقرى محافظة القليوبية موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 30-3-2023 في ثامن أيام رمضان، حيث يكون موعد أذان المغرب في القليوبية ثامن أيام شهر رمضان الكريم أطول 13 دقيقة عن اليوم الأول.

موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 30-3-2023

ووفقا لما جاء في إمساكية شهر رمضان المبارك، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم 30-3-2023 في ثامن أيام رمضان يكون في تمام الساعة 04:19 صباحا

عدد ساعات الصيام في القليوبية الخميس 30-3-2023

ويصل عدد ساعات الصيام وفق موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 30-3-2023 وإمساكية رمضان في ثامن أيام رمضان ووفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك إلى 14 ساعة و13 دقيقة حيث يكون موعد صلاة الفجر بالقليوبية الساعة 04:19 ص مساءا.

 وتتضمن إمساكية شهر رمضان المعظم 1444 هجرية، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان الفجر في القليوبية اليوم الخميس 30-3-2023 ثامن أيام رمضان ضمن مواقيت الصلاة في القليوبية كالتالي : 

 السحور 1:59 ص

 إمساك 3:59 ص

 الفجر 4:19 ص

 الشروق 5:47 ص

 الظهر 11:59 ظ

 العصر 3:30 م

صلاة المغرب 6:12 م

 العشاء 7:31 م

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 13 دقيقة

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بقلم حسن صالح