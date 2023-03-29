محافظ الشرقية يطمئن على مصابي حادث 3 سيارات ويقدم واجب العزاء لأسر الضحايا

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مساء اليوم الأربعاء، مصابي حادث أولاد سيف الواقع بطريق الزقازيق بلبيس، في مستشفى بلبيس المركزي للاطمئنان على الحالة الصحية لهم، وكان قد وقع تصادم بين سيارة ميكروباص بسيارتين نصف نقل ونقل أمام قرية أولاد سيف بمركز بلبيس أسفر عن وفاة 7 أشخاص وإصابة 10 آخرين.

ووجه المحافظ بضرورة توفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين وعدم مغادرتهم المستشفى إلا بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

واطمأن المحافظ على المصابين واطلع على التقارير الطبية الخاصة بهم، وتبين إصابتهم بنزيف بالصدر واشتباه بكسر بالضلوع ونزيف بالمخ وجروح متفرقة مابين سحجات وكدمات بالجسم وجميعهم تحت الملاحظة الطبية وجاري تقديم العلاج اللازم لهم.

المحافظ يلتقي باسر الضحايا

كما التقى محافظ الشرقية بأسر المصابين واستفسر منهم عن مستوى الخدمة العلاجية المقدمة لهم، ليصدر توجيهاته لإدارة المستشفي بالمتابعة المستمرة لحالة المصابين وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم طوال مدة إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج وعودتهم إلى منازلهم بسلام.

المحافظ يقدم العزاء للمصابين

قدم محافظ الشرقية خالص التعازي والمواساة لأسر ضحايا الحادث، داعيا المولي عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية تحفظت على قائدي السيارات وجرى التحقيق معهم للوقوف على أسباب الحادث.