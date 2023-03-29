ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة 7.. «رؤوف» يذهب لحفلة رقص مع صديقته الجديدة

أحداث شيّقة تتضمنها مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، إذ يتعرض لمعالجة المشكلات الزوجية في منتصف العمر، وشهدت الحلقة السابعة من المسلسل أحداثا جديدة.

ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة السابعة

ضمن أحداث الحلقة السابعة من مسلسل مذكرات زوج، تتأكد شيرين من عدم وجود علاقة بين «رؤف» و«مها» فتقرر العوة الي عملها، من اجل استعادة نفسها مرة أخري دون التفكير في «رؤف».

أحداث ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج الحلقة السابعة

بينما «رؤوف» مختفي بسبب مشاكل علاقته الزوجية التي تسبب في دخوله موجة حادة من الاكتئاب، يقضي «رؤوف» وقت ممتع مع صديقته الجديدة حيث يذهب لشراء ملابس جديدة ويغير ستايل ملابس، ويشتري نظارة حديثة، ويتوجه لحفلة رقص وغناء ويسكر.

ﻗﺻﺔ ﻣﺳﻠﺳل مذكرات زوج ﺑطوﻟﺔ طارق لطفي

مسلسل مذكرات زوج درامي قصير، يدور حول شعور زوج بارتباك نتيجة ملل الحياة الزوجية والروتين اليومي الذي يعيشه ويقرر تغيير كل حياته، وهو مكون من 15 حلقة، كتب السيناريو الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ومأخوذ عن رواية للكاتب الراحل أحمد بهجت، بطولة الفنانين طارق لطفي وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، وهناء الشوربجي، ونهى عابدين، ومن إخراج تامر نادي.