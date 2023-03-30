مواقيت الصلاة في الفيوم الخميس 29-3-2023 ثامن أيام رمضان

تعد مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 29-3-2023 الموافق ثامن أيام شهر رمضان المبارك، أحد أبرز اهتمامات المسلمين في مختلف أرجاء ومراكز المحافظة، وذلك في إطار حرص الجميع على أداء الصلوات في موعده تقربًا إلى الله مع الصيام، فضلًا عن معرفة مواعيد السحور والإفطار والاستعداد لهما مبكرًا.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 29-3-2023 في ثامن أيام الصيام، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 29-3-2023

وتأتي مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الخميس 29-3-2023 والموافق ثامن أيام شهر رمضان المبارك، في مقدمة أولويات المسلمين في مختلف أرجاء المحافظة، لذلك تحرص "الوطن" على نشرها لهم أولًا بأول بصورة يومية.

أذان الفجر في الفيوم اليوم الخميس 29-3-2023

ويرفع أذان الفجر في الفيوم اليوم الخميس 29-3-2023 والموافق ثامن أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:22 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، بينما يأتي وقت السحور في تمام الساعة 2:02 صباحًا، فيما يكون وقت الإمساك في تمام الساعة 4:02 صباحًا، فيما يحل موعد الشروق في تمام الساعة 5:49 صباحًا.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الخميس 29-3-2023

ويأتي موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الخميس 29-3-2023 الموافق ثامن أيام الصوم في تمام الساعة 12:01 ظهرًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الخميس 29-3-2023

ويحل موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الخميس 29-3-2023 الموافق ثامن أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 3:32 عصرًا.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 29-3-2023

وفيما يخص موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الخميس 29-3-2023 فإنّه من المقرر أن يرفع أذان مغرب ثامن أيام الصيام في تمام الساعة 6:14 مساءً.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الخميس 29-3-2023

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك التي أعلنتها الهيئة العامة المصرية للمساحة، فإنّ موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الخميس 29-3-2023 يأتي في تمام الساعة 7:31 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الخميس 29-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الخميس 29-3-2023 الموافق ثامن أيام شهر رمضان المبارك نحو 14 ساعة و12 دقيقة.