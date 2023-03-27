مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 27-3-2023 وموعد السحور والإفطار

يولي الآلاف من المسلمين، أهمية كبرى، لمعرفة مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 27-3-2023، والموافق خامس أيام شهر رمضان المبارك، حرصًا منهم على أداء الصلوات في موعدها خلال أيام الصوم، فضلًا عن معرفة موعد الإفطار، ووقت السحور، والإمساك، إضافة إلى موعد صلاة التراويح ليتمكنوا من الالتحاق بها بصورة مؤقتة.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 27-3-2023، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 27-3-2023

وأعلنت الهيئة العامة المصرية للمساحة، مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الاثنين 27-3-2023، ضمن إمساكية شهر رمضان لعام 1444 هجرية، متضمنة كل مواقيت السحور، والإمساك، والإفطار، وصلاة القيام.

أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 27-3-2023

ويُرفع أذان الفجر في الفيوم اليوم الاثنين 27-3-2023 الموافق خامس أيام شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة 4:26 صباحًا بحسب إمساكية شهر الصوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الاثنين 27-3-2023

ويحل موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الاثنين 27-3-2023 في تمام الساعة 12:02 ظهرًا بحسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الإثنين 27-3-2023

ووفقًا لإمساكية شهر رمضان المبارك، فإنّ موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الإثنين 27-3-2023 يأتي في تمام الساعة 3:32 عصرًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الإثنين 27-3-2023

وبحسب إمساكية شهر رمضان، فإنّ موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الإثنين 27-3-2023 الموافق خامس أيام الصيام، فإنّه يأتي في تمام الساعة 6:12 دقيقة حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الإثنين 27-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الاثنين 27-3-2023 نحو 14 ساعة و6 دقائق حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، بينما تزداد بمعدل يتراوح بين دقيقة إلى دقيقتين بصورة يومية، ليبلغ عدد ساعات الصيام في آخر شهر رمضان نحو 14 ساعة و51 دقيقة.

موعد السحور والإمساك والإفطار

وفيما يخص موعد السحور والإمساك والإفطار اليوم الاثنين، فإنّها تأتي كالتالي:

موعد السحور.. 2:06 صباحًا.

موعد الإمساك.. 4:06 صباحًا.

موعد الإفطار.. 6:12 مساءً.