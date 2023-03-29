يولي عشرات الآلاف من المواطنين أهمية كبرى لما يخص مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023 وموعد الإفطار والسحور، بالتزامن مع انطلاق سابع أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، حيث يحرص الجميع على أداء الصلوات الخمس في موعدها خلال فترة الصيام تقربًا إلى الله تعالى.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023 وموعد السحور والإفطار في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023

ويحرص الجميع على معرفة مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023 في سابع أيام شهر الصيام المبارك، الذي ينطلق خلال ساعات قليلة، حيث تستعد آلاف الأسر لتناول وجبة السحور قُبيل فجر اليوم الأربعاء.

أذان الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023

ويرفع أذان الفجر في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023 الموافق سابع أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، في تمام الساعة 4:24 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023

ويأتي موعد أذان الظهر في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023 والموافق سابع أيام الصيام، وفقًا لما ورد في إمساكية شهر رمضان لعام 1444 هجرية، في تمام الساعة 12:02 ظهرًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023

وبحسب إمساكية شهر رمضان لعام 1444 هجرية، فإنّ موعد أذان العصر في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023 يرفع في تمام الساعة 3:32 عصرًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023

وفيما يخص موعد أذان المغرب في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023 الموافق سابع أيام شهر رمضان المبارك فإنّه يرفع في تمام الساعة 6:13 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023

ويحل موعد أذان العشاء في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023 في تمام الساعة 7:31 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الأربعاء 29-3-2023 في سابع أيام شهر رمضان المبارك 1444 هجرية نحو 14 ساعة و9 دقائق، والتي تزداد بصورة يومية حتى تصل إلى نحو 14 ساعة و51 دقيقة في آخر أيام شهر الصيام.