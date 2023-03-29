إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بقنا

أصيب 3 أشخاص، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نصف نقل، على طريق مدخل الرحمانية، مركز نجع حمادي، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

جاءت أسماء المصابين كالتالي: عمر محمود صابر، 38 عامًا، وكرم فواز عبد الحافظ، 45 عامًا، اشتباه کسر بالفقرات العنقية، وفواز عبده فواز، عامًا، كسر بالركبة اليمنى، تم نقلهم إلى مستشفى نجع حمادي العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

كان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نصف نقل في قرية الرحمانية بمركز نجع حمادي، وأسفر إصابة 3 أشخاص.

حرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، وكلفت إدارة مرور قنا، لكتابة تقرير حوله,