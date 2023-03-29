ملخص اﻟﺣﻠﻘﺔ 7 من ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج لطﺎرق ﻟطﻔﻲ.. «رؤوف» يتعرف على فتاة جديدة

تضمنت الحلقة السابعة من مسلسل مذكرات زوج لطارق لطفي وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد، أحداثا شيقة، إذ يتعرض لمعالجة المشكلات الزوجية في منتصف العمر، وتبدأ الحلقة بحلم يراود شيرين في المنام، تري فيه أن «رؤوف» تزوج «مها» ابنة خالته، لكن سرعان ما تستيقظ من النوم وتكتشف أنه مجرد حلم.

الحلقة 7 من ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ

تذهب «شيرين» تذهب لحماتها لتتأكد من عدم زواج «رؤوف» من «مها»، وفي نفس التوقيت تأتي مها لزيارة خالتها، لتعتذر لها عن خروجها مع «رؤوف» وتوضح أن رؤوف هو الذي طلب الخروج معها، فتتضح حسن نيتها لدى «شيرين».

ﻣﺳﻠﺳل ﻣذاﻛرات زوج ﺑطوﻟﺔ طﺎرق ﻟطﻔﻲ

وفي الحلقة السابعة من مسلسل مذكرات زوج يلتقي رؤوف بالفتاة التي تعرف عليها مؤخرا في العرض المسرحي وتنشأ بينهما صداقة وإعجاب بشخصية رؤوف، فتسأله عن عمله وتعرف منه أنه غير راض عنه: «شكلك مش مبسوط في شغلك» ليرد عليها «ولا في حياتي كلها»، ويقضي وقتا ممتعا معها، إذ يذهب لشراء ملابس جديدة نظارة حديثة، ويتوجه لحفل رقص وغناء ويسكر.

ﻣواﻋﯾد ﻋرض ﻣﺳﻠﺳل ﻣذﻛرات زوج

يعرض مسلسل مذكرات زوج، عبر قناتي سي بي سي العامة ودراما، ويكون العرض الأول الساعة 8:45 مساءً، والإعادة على قناة سي بي سي دراما 2:45 بعد منتصف الليل.

تردد قنوات cbc الناقلة لمسلسل مذكرات زوج

- تردد: 11785.

- معدل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: رأسي V.

- معامل تصحيح الخطأ :5/6.

- القمر الصناعي: نايل سات.

مسلسل مذكرات زوج بطولة طارق لطفي وخالد الصاوي، وهو مسلسل دراما اجتماعية مكون من 15 حلقة.