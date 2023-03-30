مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8.. «تحديات جديدة لحل أزمات القرية»

تعتبر الحلقة 8 من مسلسل حضرة العمدة رمضان 2023 حلقة مشوقة وبداية تحديات جديدة لروبي لحل الأزمات بالقرية، خاصة بعد محاولتها القبض على المتهمين بارتكاب واقعة غرق مركب الهجرة غير الشرعية وإرجاع جثمان أحد الضحايا.

مسلسل حضرة العمدة الحلقة 8

بدأت الحلقة 8 من مسلسل حضرة العمدة بوجود جزيرة تقع بين قرية تل شبورة وعزبة مجاورة، تسمى «أرض ميلانو» يقوم سكان القرية المهاجرين عند الرجوع بإقامة منازل عليها للتباهي بها.

مواعيد عرض الحلقة 8 من مسلسل حضرة العمدة

ويُعرض مسلسل حضرة العمدة، عبر الحياة يوميًا طوال أيام شهر رمضان من السبت إلى الجمعة، وذلك في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً، كما يُعاد 3 مرات على مدار اليوم، وتعد الإعادة الأولى في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، والإعادة الثانية الساعة العاشرة والنصف صباحًا، والإعادة الثالثة الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم التالي.