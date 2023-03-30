مسلسلات «المتحدة» تتصدر تويتر.. والجمهور: «في حتة تانية»

تصدرت مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، منصة التغريدات القصيرة «تويتر»، إذ حازت على إعجاب ومتابعة المشاهدين في مصر والوطن العربي، بعدما قدمت لهم وجبة فنية دسمة في أول 7 حلقات.

وحصلت مسلسلات الصفارة للفنان أحمد أمين، وسوق الكانتو لأمير كرارة ومي عز الدين، وجعفر العمدة لمحمد رمضان، وضرب نار لياسمين عبدالعزيز على إشادات واسعة من المغردين، وتفاعلوا مع الأحداث، وأكدوا أنّها وبقية مسلسلات الشركة المتحدة تعتبر من أهم المسلسلات في السنوات الأخيرة.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين

وقالت ليلى، واحدة من المغردات، «مسلسل الصفارة جميل»، أما علياء عز الدين أكدت أن تتر مسلسل الصفارة هو الأفضل من بين مسلسلات رمضان هذا العام، وكتب مروان مازحا: «حاسس إن علاء بتاع مسلسل الصفارة دا هيطلع يبوظ حياتي أنا كمان»، وغرّد عمرو الزيني، «عيال بابا شفشق في مسلسل #الصفارة جامدين قوي وزي العسل، خصوصا الواد الصغير ههههههههه دمهم خفيف».

وغرّد أحمد إبراهيم: «مسلسل الصفاره وأبداع أحمد أمين كالعاده ف أنه يقدملك content وفكره ف سياق كوميدي لذيذ بدون حشو ولا مط ف الأحداث ، بس انا هنا بتكلم عن دور محمود البزاوي العظيم اللي بيمثل دور الأب المصري حرفيا، وأي مشهد فلاش باك لشفيق وأبوه بستعد فيه لعظمه جديدة».

مسلسل ضرب نار

وحظيت ثنائية ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي في مسلسل ضرب نار بإشادات المغردين، وتفاعل المغردون العرب مع المسلسل وأكدوا إعجابهم به، منهم محمد قائلا «ضرب نار مسلسلي هو والعربجي».

وغرّدت ميرو عادل، «أستاذ زيدان مقالش ل مُهرة أعذريني يوم زفافك مقدرتش أفرح زيهمم = لا دا قرر يروح يتقدملها ل ثالث مرة يوم فرحها و قدام جوزها».

وكتبت عنود: «ياسمين أحلى ع الأحلى والله مفيش فجمالها وفي إبداعها بحبها أوي أحلى واحدة بجد».

مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو لأمير كرارة ومي عز الدين، كان من بين مسلسلات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي حصلت على إشادات الجمهور، وكتبت رغد، مشيدة ببطلي المسلسل: «تأملوا جمالهم أطالب بمشاهد أكثر لهم»، كما أشادت بهما مي سلامة، ونشرت صورة لهما، وعلقت عليها: «الإبداع والتألق».

وكتبت أميرة الشريف: «ونقول كمان برافو #مي_عزالدين قلت من السنة الي فاتت لقد وجدت ضالتك والشهادة وجدتها مع المخرج البديع #حسين_المنباوي، عرف يوظف أدواتك صح ويظهر مي جديدة مبسوطة لإنك من بدايتك كنت وجه مبشر ولو تعثرت بعض الوقت، فلقد نضجت تجربتك وأصبحت على الطريق الصحيح».

مسلسل جعفر العمدة

وكالعادة، حصل الفنان محمد رمضان على إشادات الجمهور، إذ يستمر في تقديم الأعمال الناجحة طيلة السنوات الماضية عبر مواسم رمضان، ويرى المتابعون، أنه أحد أهم المسلسلات في السنوات العشرة الأخيرة.

وكتب ماندو: «حرفيا جعفر العمدة من أفضل المسلسلات الي اتعرضت على الشاشة من 10 سنين، مثلا القصه عظيمة ومحمد رمضان فعلا نمبر وان، وإيمان العاصي بتدي الدور حقه، وأحمد داش هو بقا الجمال كلو فيه».

واهتمّ الجمهور أيضا بالتفاعل مع الأحداث وتوقعها، فقد توقعت رضوى أن تكون الفنانة إيمان العاصي التي تجسد شخصية إحدى زوجات بطل المسلسل محمد رمضان هي من خطفت ابنه.