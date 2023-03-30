مسلسل جميلة الحلقة 7.. زوج شقيقة ريهام حجاج يحتجزها للتنازل عن أموالها

شهد مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج، محاولة إجبار جميلة للتوقيع على تنازل عن ممتلكات والدها التي حصلت عليها بموجب الوصية التي تم الإعلان عنها بعد وفاته، وذلك بعد احتجاز زوج شقيقتها المحامي لها داخل منزله، وعدم السماح لها بالخروج، والاستيلاء على هاتفها المحمول لمنعها من التواصل مع أحد.

مسلسل جميلة الحلقة 7

وجاء خلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 7، زيارة جميلة إلى منزل شقيقتها آية، التي تؤدي دورها الفنانة سامية عاطف، لتخبرها أنّ زوجها المحامي الذي يؤدي دوره هشام إسماعيل، استولى على الشقق والشاليه الخاص بها بموجب التوكيل الذي حررته لها، وأن ذلك قد يكون سببًا في حرمان والدها لها من الميراث لأنها لن تستطيع الحفاظ على أموالها.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وقبل مغادرة جميلة لمنزل شقيقتها، حضر زوجها شريف، ومنعها من المغادرة واحتجزها، وأخذ هاتفها المحمول، وطلب من زوجته غاضبًا إحضار ورقة وقلم لإجبار شقيقتها على التنازل، وقامت آية بالاتصال بوالدتها وتقوم بدورها سوسن بدر لتخبرها بما يحدث.

إنقاذ جميلة حضرت والدة جميلة إلى منزل ابنتها آية، قبل إجبار جميلة على التوقيع، وقامت بتعنيف زوج ابنتها لما بدر منه، وخرجت جميلة غاضبة إلى قسم البوليس، وتقديم بلاغ ضد زوج شقيقتها لاحتجازها عنوة ورغمًا عنها ومحاولة إجبارها للتوقيع على تنازل عن كل ممتلكاتها.