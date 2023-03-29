مواعيد مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج في رمضان 2023 والقنوات الناقلة

يترقب الجمهور مواعيد مسلسل جميلة في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، وذلك في ظل تصاعد الأحداث والأزمات التي تكشف أسرارًا جديدة عن عائلة جميلة، وسبب الوصية التي تركها والدها قبل وفاته بشان كتابة كل ممتلكاته باسمها، وحرمان شقيقتها آية وشقيقها أكرم ووالدتها شهيرة من الميراث، الأمر الذي فتح بابًا للمؤامرات والصراع الشرس.

مواعيد مسلسل جميلة على قناة ON في رمضان 2023

تأتي مواعيد مسلسل جميلة في رمضان 2023 والقنوات الناقلة، على قناة CBC في الساعة 6.15 مساءً، وعلى قناة ON في الساعة 11.15 مساءً، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، وسوسن بدر، ونبيل عيسى، وسامية عاطف، وهشام إسماعيل، وصبري عبدالمنعم، وهاني عادل، وعبير صبري، ويسرا اللوزي، وأحمد وفيق، وسامح الصريطي، وعبير منير، وأحمد الشامي، ولطيفة فهمي، من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

خلال الأحداث تسعى جميلة وتقوم بدورها ريهام حجاج، والتي تعمل في النيابة الإدارية، إلى معرفة الدوافع والأسباب التي جعلت والدها يحرم أسرتها من الميراث، في مقابل منحها كل ممتلكاته وأمواله.