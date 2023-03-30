موعد عرض الحلقة 8 من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج

يأتي موعد عرض الحلقة 8 مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، مساء اليوم على أكثر من قناة بخلاف منصة watch it الإلكترونية، إذ يشهد تحركات جميلة، للبحث عن دوافع جديدة لوالدها جعلته يكتب لها كل ممتلكاته دون أشقاءها، فضلًا عن الأزمات التي تطرأ عليها من قبل عائلتها، وتهدد مستقبلها المهني وعملها في النيابة الإدارية.

موعد عرض الحلقة 8 مسلسل جميلة

ويتضمن موعد عرض الحلقة 8 مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، العرض على قناة cbc في الساعة 6.15 مساءً، وعلى قناة on tv في الساعة 11.15 مساءً، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج، سوسن بدر، ونبيل عيسى، وهشام إسماعيل، وهاني عادل، ويسرا اللوزي، وأحمد وفيق، وسامية عاطف، وعبير صبري، وأحمد الشامي، وسامح الصريطي، وصبري عبدالمنعم، وعبير منير، ولطيفة فهمي، من تأليف أيمن سلامة، إخراج سامح عبدالعزيز، إنتاج جمال العدل.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

خلال أحداث مسلسل جميلة، تزداد حدة الصراعات والمؤامرات التي تعيشها جميلة، منذ حصولها على ممتلكات والدها بعد وفاته، بناء على الوصية التي بموجبها حرم شقيقها وشقيقتها ووالدتها من الميراث.