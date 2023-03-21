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نقيب الفلاحين: نتوقع تراجع أسعار الأعلاف قريبا تزامنا مع الإفراجات الجمركية

كتب:

مريم حنفي
04:20 م | الثلاثاء 21 مارس 2023
أسعار الأعلاف

أسعار الأعلاف

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أسعار خامات الأعلاف تشهد اليوم تراجعا ملحوظا، والسبب في ذلك الإفراجات الجمركية التي قامت بها الحكومة خلال الأيام الماضية وتراجع أسعار فول الصويا العالمية.

 

 توقعات باستقرار أسعار الأعلاف 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن أسعار الأعلاف الموجودة في الأسواق تُحدد وفقا للسعر الذي تطرحه كل شركة متوقعا استقرار الأسعار الفترة المقبلة.

 

 أسعار الأعلاف 

ووفقا لما أعلنته بورصة خامات الأعلاف، فإن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية سجل نحو 19300 جنيه، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 20,200 جنيه، بينما يبلغ طن كُسب الصويا المحلي 44% نحو 34,000جنيه، والـ 46% بسعر 35,000.

وتابعت البورصة، أن سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بلغ سعره 13,700جنيه، والروسي 13,800 جنيه، وطن الردة المحلي 10,500جنيه، فيما يبلغ سعر طن جلوتين مستورد في الأسواق 47,000 جنيه، والجيلوتين المحلي 46,800 جنيه.

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بقلم مريم حنفي