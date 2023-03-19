نقيب الفلاحين: استقرار أسعار الأعلاف.. وتوقعات بتراجع الطن

قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن هناك استقرارا ملحوظا تشهده أسعار الأعلاف الفترة الحالية بسبب وفرة المعروض بينما تشهد الأعلاف المصنوعة تراجعا على الطلب بسبب أسعارها، ومن المتوقع انخفاض أسعار الأعلاف الفترة المقبلة.

أهمية مصنع الأسمدة الأزوتية

وأوضح أبو صدام أن الحكومة قامت منذ عدة أيام بافتتاح مصنع الأسمدة الأزوتية بالعين السخنة، ما سيعود بالنفع على الدولة من خلال زيادة الأسمدة في الأسواق وخفض الأسعار.

أسعار خامات الأعلاف

ووفقا لما أعلنته بورصة خامات الأعلاف، فإن سعر طن الذرة الصفراء الأرجنتينية والبرازيلية سجل نحو 19500 جنيه، والذرة الأرجنتينية «كورن فلاك» 20,200 جنيه، بينما يبلغ طن كُسب الصويا المحلي 44% نحو 33000 جنيه، والـ46% سعر 34000.

وتابعت البورصة، أن سعر طن القمح الأوكراني 11.5% بلغ سعره 13,500جنيه، والروسي 13,700 جنيه، وطن الردة المحلي 10,500جنيه، فيما يبلغ سعر طن جيلوتين مستورد في الأسواق 47,500 جنيه، والجيلوتين المحلي 47,300 جنيه.