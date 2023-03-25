نقيب الفلاحين: صغار المربين يفضلون الأعلاف الطبيعية لتوفرها وانخفاض أسعارها

يهتم الكثير من المواطنين، خاصةً مربي الدواجن والماشية، بأسعار الأعلاف لأنها تشكل النسبة الأكبر من التكلفة الكلية لإتمام دورة تربية الماشية والدواجن، كما تسعى الدولة المصرية عبر العديد من الجهود التي تبذلها الحكومة كالإفراجات الجمركية عن البضائع، وذلك لتوفير السلع والمنتجات للمواطنين وعلى رأسها الأعلاف.

استقرار أسعار الأعلاف

وأكد حسين عبدالرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن أسعار الأعلاف مستقرة بشكل ملموس في الوقت الحالي نظراً لتوافرها في الأسواق، كما أن السعر قد ينخفض كلما ازداد العرض، حيث إن للعرض والطلب دور كبير في التحكم بأسعار الأعلاف كباقي السلع الأخرى.

وأوضح أبو صدام في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن الأعلاف المصنوعة لا تحظى بإقبال كبير في الوقت الحالي من صغار مربي الماشية، ولذلك يعتمدون في الفترة الحالية على الأعلاف غير المصنوعة، كالبرسيم والتبن والردة، وذلك لانخفاض أسعارها، مقارنة بالأعلاف المصنوعة، كما أنها لا تكلف الفلاح مبالغ كبيرة لأنها قد تكون من إنتاج أرضه، فضلا عن أن الماشية تفضلها.

أسعار الأعلاف

وأشار أبو صدام إلى أن الاقبال على شراء الأعلاف المصنوعة كبير من كبار المربين، كما أن أسعار الأعلاف ثابتة في الفترة الحالية، ويتراوح سعر العلف بين 21 إلى 22 ألف جنيه للطن، كما أن سعر علف فول الصويا نحو 35 ألف جنيه للطن، ووصل سعر علف الذرة الصفراء إلى 17 ألف جنيه للطن.

وتابع نقيب عام الفلاحين أن سعر علف الردة يتراوح ما بين 9 آلاف و500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه للطن، كما انخفض سعر قيراط البرسيم ليسجل نحو 200 جنيه، لافتا إلى أنه من المتوقع استقرار أسعار الأعلاف في ظل توافرها بشكل جيد.