محافظ القليوبية يوجه بالاهتمام بنظافة كل الميادين العامة

أجرى اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية، لمُتابعة أعمال رصف وتطوير شارع الكوبري بمدينة بنها للاطمئنان على مستوى الأداء التنفيذي على أرض الواقع، وذلك تماشيا مع الخطة الشاملة التي تتبناها المحافظة في النهوض بالبنية التحتية والأساسية وتطوير شبكات الطرق الداخلية والميادين العامة والمحاور المرورية بنطاق المحافظة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

تطوير ميدان حورس ببنها

واستهل محافظ القليوبية جولته بتفقد ميدان حورس بعد نفق شعراوي، والذي جرى تطويره من خلال تغيير الرخام المُتهالك الخاص بالتمثال مع تركيب إنترلوك على أرصفة الميدان، بالإضافة إلى تركيب أعمدة إنارة ديكورية، موجها بالاهتمام الدائم بالنظافة العامة لكل الميادين العامة والاهتمام بالمنزرع بها والري بشكل دوري للحفاظ على المظهر الجمالي، كما تفقد أيضا أعمال تطوير وزراعة الحديقة أمام سنترال بنها (1)، والتي جرى نقل نقطة تجمع القمامة حولها وتشجير الحديقة بالكامل، موجها بسرعة إعادة طلاء المبنى الخدمي داخل الحديقة بألوان أخرى لتحسين الرؤية البصرية.

تطوير شارع الكوبري ببنها

وتابع الهجان أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع الكوبري، والتي تجرى تحت إشراف إدارة الطرق بمجلس مدينة بنها، من الخطة الاستثمارية 2023م.

جدير بالذكر أن طول الشارع يبلُغ 400 متر بدايةً من ميدان العادلي إمتداد شارع الكوبري وحتى أمام سنترال بنها(1) ، واشتملت الأعمال على توسعة الشارع ليصبح بعرض 7 أمتار بعد تطوير البلدورات الجانبية لسهولة حركة السيارات والمارة، كما جرى عمل صفايات للأمطار، وتمت أعمال الرصف بطبقة الترميم والسطحية النهائية.

وفي السياق ذاته، أكدَّ محافظ القليوبية على أهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة وبالجودة والكفاءة اللازمة للحفاظ على مستوى الرصف، وتأهيل الطرق والشوارع بمستوى عالٍ يسمح بإستيعاب حجم السيارات والمارة عليه وتسيير حركة المرور، مُشددا بضرورة تسوية أسفلت الشارع الرئيسي بالشوارع الفرعية مع التأكيد على رفع مطابق الصرف لتتناسب مع مستوى الرصف.

كما وجه المحافظ بسرعة إنهاء تطوير ميدان شارع المديرية القديم المتقاطع مع شارع الكوبري، من حيث زراعته وتشجيره وتركيب كشافات إنارة ديكورية مع تركيب بلاط الإنترلوك حول الميدان للإرتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق وتطوير الميادين العامة تنفيذاً لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م .

جاءت الجولة بحضور محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها و مسؤولي إدارة الطرق وتحسين البيئة بمجلس مدينة بنها، والشركة المُنفذة للأعمال.