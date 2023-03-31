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مواعيد مسلسل 1000 حمد الله على السلامة على قناة cbc في رمضان 2023

كتب:

مريم جاد
12:02 ص | الجمعة 31 مارس 2023
مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

ينتظر مشاهدو مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، معرفة أحداث الحلقات المقبلة، إذ لقي العمل إقبالًا كبيرًا من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، ويسعون لمعرفة ماذا سيحدث بعد لقاء يسرا بأبنائها واجتماعهم سويا ومعرفة مواعيد عرضه، وهو ما تستعرضه لكم الوطن في السطور التالية.

مواعيد عرض مسلسل 1000حمد الله على السلامة

تم تحديد موعد عرض حلقات مسلسل حمد الله على السلامة، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء، على القناة العامة لشبكة قنوات سي بي سي، وسيكون عرض مسلسل حمد الله على السلامة الساعة السادسة والربع مساء على قناة سي بي سي دراما.

أبطال مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

مسلسل 1000 حمد الله على السلامة من بطولة الفنانة يسرا، وشيماء سيف، ومايان السيد، وآدم الشرقاوي ومن إخراج عمرو صلاح، ويدور عن دكتورة تعود لمصر بعد 25 عاما من وفاة زوجها لكي تستلم ميراثها منه.

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بقلم مريم جاد