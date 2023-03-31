أعلنت هيئة المساحة المصرية اليوم الجمعة مواقيت الصلاة في كافة محافظة الجمهورية بالتزامن مع إقبال المواطنين علي المساجد المختلفة لأداء الصلوات الخامسة وخاصة صلاتي الفجر والتراويح.

وأقبل الآلاف من أهالي محافظة الإسماعيلية على مدار الأيام القليلة الماضية على مساجد المطافي وأبو بكر الصديق والسلام وزمزم ومسجد جراء لأداء الصلوات في شهر رمضان المبارك، مع استمرار تطبيق الإجراءات الوقائية وتطعيم وتطهير المساجد أول بأول.

و تستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الجمعة 31-3-2023 في اليوم التاسع من أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444هجريا، وفق هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الجمعة 31-3-2023

وأصدرت هيئة المساحة المصرية مواقيت الصلاة في الإسماعيلية اليوم الجمعة 31-3-2023 عبر الموقع الرسمي للهيئة بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات المصرية.

وأعلنت هيئة المساحة عن موعد أذان الفجر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 31-3-2023 في تمام الساعة 04:13 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقرى.

موعد أذان الظهر في الإسماعيلية الجمعة 31-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة المصرية عن موعد أذان الظهر في الإسماعيلية اليوم الجمعة 31-3-2023 في تمام الساعة 11:55 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقرى.

كما أعلنت هيئة المساحة موعد أذان العصر في الإسماعيلية اليوم الجمعة في تمام الساعة 03:27 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الجمعة 31-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة عن موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم الجمعة في تمام الساعة 06:09 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقري

موعد أذان العشاء في الإسماعيلية اليوم الجمعة 31-3-2023

كما أعلنت هيئة المساحة عن موعد أذان العشاء في الإسماعيلية اليوم الجمعة في تمام الساعة 07:28 دقيقة في كافة المساجد داخل مدينة الإسماعيلية والقرى.

عدد ساعات الصيام في الإسماعيلية اليوم الجمعة 31-3-2023

ويؤدي المسلمون الصيام في محافظة الإسماعيلية لمدة 14 ساعة متواصلة من أذان فجر الجمعة وحتى أذان المغرب من نفس اليوم