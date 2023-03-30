أسعار الخضراوات والفاكھة الیوم 30-3-2023 في الأسواق.. استقرار ملحوظ

قال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إنّ أسعار الخضراوات والفاكھة الیوم 30-3-2023، في الأسواق تشهد حالة من الأستقرار الملحوظ تلك الهدوء في الأسعار الذي يشهده السوق المصري منذ بداية شهر رمضان المبارك، متوقعًا استمرار استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة الفترة المقبلة.

أسعار الخضروات اليوم

وأوضح «النجيب»، في تصريحات لـ«الوطن» أسعار الخضراوات والفاكھة الیوم 30-3-2023 في الأسواق حيث يتراوح سعر الطماطم ما بين 4 و6 جنيهات، والبطاطس بين 3.5 و6.5 جنيه، والكوسة 9 إلى 13 جنيها و الملوخية ما بين 9 الي 15 جنيها كما يتراوح سعر الفول الاخضر ما بين 5 الي 8 جنيهات.

فيما يتراوح سعر البصل بين 9 و15 جنيها، بعد أن وصل سعره منذ عدة أيام إلى 17 جنيها، والفاصوليا الخضراء ما بين 14 و24 جنيها، بعد أن وصل سعرها إلى 25 جنيها والبذنجان البلدي ما بين 7 و 10 جنيهات والبذنجان الرومي بين 6 و 8 جنيها.

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

وتابع بأنّ سعر الخيار البلدي يتراوح بين 6 و9 جنيهات، بينما يتراوح سعر البسلة بين 12 و15 جنيها، والفلفل الرومي البلدي بين 9 و13 جنيها، ويتراوح سعر الجزر بدون عروش بين 2.5 و5.5 جنيه، والثوم ما بين 5 و8 جنيهات والبروكلي ما بين 5 الي 8 جنيهات بينما يتراوح سعر ورق العنب البناتي ما بين 29 إلى 25 جنيها والبلدي ما بين 20 إلى 25 جنيها.

وأضاف حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية أن سعر البرتقال البلدي يتراوح ما بين 3.5 و5.5 جنيه، والسكري بين 4 و6.5 جنيه، واليوسفي بين 6 و12 جنيها.

كما يتراوح سعر الليمون البلدي ما بين 6 و12 جنيها، و يتراوح سعر الجوافة بين 6 و12 جنيها، والفراولة بين 7 و11 جنيها، والرمان بين 8 و18 جنيها والموز البلدي ما بين 6 و9 جنيهات.

بينما يتراوح سعر عنب مستورد أصفر ما بين 30 إلى 40 جنيها والتفاح الأصفر ما بين 18 و 30 جنيها و الكنتالوب ما بين 6 و 12 جنيها.