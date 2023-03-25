مع حلول شهر رمضان، تتجه أنظار المسلمين في كل مكان نحو مواقيت الصلاة في محافظة القليوبية السبت 25-3-2023، خلال ثالث أيام شهر رمضان المبارك، وفق إمساكية رمضان الصادرة من هيئة المساحة المصرية.

«الوطن» تستعرض مواقيت الصلاة في محافظة القليوبية السبت 25-3-2023، في ثالث أيام رمضان 1444 هجريًا، وفق إمساكية رمضان من هيئة المساحة المصرية.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

وأعلنت هيئة المساحة المصرية، مواقيت الصلاة في محافظة القليوبية السبت 25-3-2023 ثالث أيام رمضان، كالتالي:

السحور: 2:06 صباحًا.

الإمساك: 4:06 صباحًا.

الفجر: 4:26 صباحًا.

الشروق: 5:53 صباحًا.

الظهر: 12:01 مساءً.

العصر: 3:30 مساءً.

المغرب: 6:09 مساءً.

العشاء: 7:27 مساءً.

مدة الصوم: 14 ساعة و3 دقائق.

عدد ساعات الصيام في القليوبية اليوم السبت 25-3-2023

وشددت مديرية أوقاف القليوبية، على ضرورة التواجد الميداني لجميع المفتشين والأئمة، لتنفيذ خطة إحياء ليالي شهر رمضان وتيسير أداء العبادات بالمساجد، والمشاركة في ملتقيات الفكر الإسلامي والرمضاني بالمساجد خلال الشهر الكريم.