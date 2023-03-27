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مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس أيام رمضان

كتب:

حسن صالح
01:35 ص | الإثنين 27 مارس 2023
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

يحرص كثيرون على معرفة مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين27-3-2023 خامس أيام رمضان، على أداء الفرائض خلال شهر رمضان، وأيضا لمعرفة مواقيت الإفطار والسحور وبدء الصيام مع أذان الفجر.

واستعدت مساجد المحافظة لاستقبال المصليين، خاصة مع رفع مديرية الأوقاف بالمحافظة الطوارئ قبل شهر رمضان، خلال الاهتمام بنظافة المساجد ودورات المياه.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين

ووفق هيئة المساحة المصرية، فإن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين27-3-2023 خامس أيام رمضان، وتشمل الخمس صلوات، وهي كالتالي: 

السحور 2:03 صباحا.

إمساك 4:03 صباحا.

الفجر 4:23 صباحا. 

الشروق 5:51 صباحا.

الظهر 12:00 ظهرا. 

العصر 3:30 مساء.

صلاة المغرب 6:10 مساء.

العشاء 7:28 مساء.

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و7 دقائق.

عدد ساعات الصيام في القليوبية الاثنين 27-3-2023

واستكملت هيئة المساحة المصرية عبر موقعها الرسمي، مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين27-3-2023 خامس أيام رمضان موعد صلاة العشاء في الساعة 7:28 مساءً. 

وأوضحت مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الاثنين 27-3-2023 خامس أيام رمضان، أن موعد السحور 2:03 صباحا، والمغرب 6:10 مساءً، بساعات صوم تصل إلى 14 ساعة و7 دقائق.

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بقلم حسن صالح