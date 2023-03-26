رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023.. رابع أيام رمضان

كتب:

حسن صالح
12:03 ص | الأحد 26 مارس 2023
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم

يترقب المسلمين في رابع أيام شهر رمضان المبارك مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023حيث تتجه الأنظار إلى إمساكية رمضان 2023 الصادرة من هيئة المساحة وفقا للتوقيت المحلي لمدينة بنها في محافظة القليوبية.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023

وتتضمن إمساكية شهر رمضان المعظم 1444 هجرية، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023 كالتالي :

السحور 2:05 ص

إمساك 4:05 ص

الفجر 4:25 ص

الشروق 5:52 ص

الظهر 12:01.

العصر 3:30 عصرا

 صلاة المغرب 6:10 م

العشاء 7:28 م

عدد ساعات الصيام في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023

وتصل عدد ساعات الصيام في رابع أيام شهر رمضان المبارك ضمن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023 وفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك تصل إلى 14 ساعة و5 دقائق، حيث يكون موعد الفجر 04:25 صباحا وموعد المغرب 06:10 م

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة فإن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023 وموعد أذان الفجر رابع أيام رمضان يكون في الساعة 04:25 ص وموعد المغرب 6:10 م.

وقررت محافظة القليوبية إعلان حالة الطوارئ خلال شهر رمضان 2023، في كافة الجهات الحكومية والمستشفيات، وتجهيز المساجد لاستقبال رواد المساجد وإقامة الصلوات والشعائر الدينية.

اقرأ المزيد:

مواقيت الصلاة في محافظة القليوبية السبت 25-3-2023

مواقيت الصلاة في القليوبية الجمعة 24-3-2023

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الخميس 23-3-2023.. تعرف عليها

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم 9 رمضان في محافظة القليوبية

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 9 رمضان في محافظة القليوبية

مواقيت الصلاة وموعد أذان المغرب اليوم في محافظة القليوبية
بقلم حسن صالح