مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023.. رابع أيام رمضان

يترقب المسلمين في رابع أيام شهر رمضان المبارك مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023حيث تتجه الأنظار إلى إمساكية رمضان 2023 الصادرة من هيئة المساحة وفقا للتوقيت المحلي لمدينة بنها في محافظة القليوبية.

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023

وتتضمن إمساكية شهر رمضان المعظم 1444 هجرية، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023 كالتالي :

السحور 2:05 ص

إمساك 4:05 ص

الفجر 4:25 ص

الشروق 5:52 ص

الظهر 12:01.

العصر 3:30 عصرا

صلاة المغرب 6:10 م

العشاء 7:28 م

عدد ساعات الصيام في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023

وتصل عدد ساعات الصيام في رابع أيام شهر رمضان المبارك ضمن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023 وفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك تصل إلى 14 ساعة و5 دقائق، حيث يكون موعد الفجر 04:25 صباحا وموعد المغرب 06:10 م

ووفقا لإمساكية شهر رمضان المبارك الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة فإن مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الأحد 26-3-2023 وموعد أذان الفجر رابع أيام رمضان يكون في الساعة 04:25 ص وموعد المغرب 6:10 م.

وقررت محافظة القليوبية إعلان حالة الطوارئ خلال شهر رمضان 2023، في كافة الجهات الحكومية والمستشفيات، وتجهيز المساجد لاستقبال رواد المساجد وإقامة الصلوات والشعائر الدينية.