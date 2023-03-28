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مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام رمضان

كتب:

حسن صالح
12:06 ص | الثلاثاء 28 مارس 2023
مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء

مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء

مع سادس أيام رمضان المبارك 1444 هجريًا تتجه أنظار المسلمون إلى مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام رمضان، وفق إمساكية هيئة المساحة المصرية والتوقيت المحلي لمدينة بنها. 

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في القليوبية، اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام رمضان 1444هجريا وفق هيئة المساحة المصرية حيث يحرص المسلمون على أداء الصلوات وسماع الدروس الدينية والملتقيات الفكرية الإسلامية الرمضانية في المساجد وتحري الأنشطة الدينية والعبادات وفق خطة مديرية أوقاف القليوبية.

مواقيت الصلاة في القليوبية

ووفق إمساكية هيئة المساحة المصرية فإنّ مواقيت الصلاة في القليوبية اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام رمضان كالتالي:

السحور 2:02 صباحا.

 إمساك 4:02 صباحا

 الفجر 4:22 صباحا

 الشروق 5:50 صباحا

 الظهر 12:00 ظهرا

 العصر 3:30 مساء

 المغرب 6:11 مساء

 العشاء 7:29 مساء

مواقيت الصلاة اليوم

ووفق إمساكية رمضان ومواقيت الصلاة في القليوبية، اليوم الثلاثاء 28-3-2023 سادس أيام رمضان، تكون مدة ساعات الصوم 14 ساعة و9 دقائق، حيث يكون موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء في تمام 04:22 صباحا، وتحل صلاة المغرب وموعد الإفطار في تمام الساعة 06:11 مساء.  

ويقوم المسلمون بتناول إفطارهم والتوجه للمساجد لصلاة المغرب وبعدها انتظار أذان العشاء وأداء الصلاة ويعقبها صلاة التراويح وسط فرحة وبهجة الشهر الكريم فيما أعدت مديرية الأوقاف في القليوبية خطة للدروس الدينية والملتقيات الثقافية في المساجد الكبري في المدن والقرى احتفالا بشهر رمضان.

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