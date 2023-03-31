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مواعيد مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023

كتب:

أبانوب رجائي
12:00 ص | الجمعة 31 مارس 2023
مسلسل جميلة

مسلسل جميلة

ما زال الجمهور يبحث عن مواعيد مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023، وذلك بعد مرور أسبوع من عرض المسلسل، ويرصد «الوطن» مواعيد مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023.

مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023

ويعرض مسلسل جميلة بخلاف قناة الحياة على قناة «سي بي سي»، و«أون»، والقناة الأولى المصرية، بالإضافة إلى منصة واتش إت.

أما مواعيد العرض فالعرض الأول على قناة الحياة في تمام الساعة  1:15 صباحًا أما الإعادة تأتي في تمام الساعة 7 صباحا.

ويشاهده متابعي قناة سي بي سي في تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:30 مساء.

وأيضا يعرض على قناة أون في تمام الساعة 11: 15 مساء، والإعادة تأتي في تمام الساعة 5 صباحا.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي، ويتكون من 30 حلقة ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم عبير صبري وأحمد وفيق وعبير منير وهاني عادل ويسرا اللوزي.

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بقلم أبانوب رجائي