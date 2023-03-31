ما زال الجمهور يبحث عن مواعيد مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023، وذلك بعد مرور أسبوع من عرض المسلسل، ويرصد «الوطن» مواعيد مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023.

مواعيد عرض مسلسل جميلة على قناة الحياة في رمضان 2023

ويعرض مسلسل جميلة بخلاف قناة الحياة على قناة «سي بي سي»، و«أون»، والقناة الأولى المصرية، بالإضافة إلى منصة واتش إت.

أما مواعيد العرض فالعرض الأول على قناة الحياة في تمام الساعة 1:15 صباحًا أما الإعادة تأتي في تمام الساعة 7 صباحا.

ويشاهده متابعي قناة سي بي سي في تمام الساعة 6:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:30 مساء.

وأيضا يعرض على قناة أون في تمام الساعة 11: 15 مساء، والإعادة تأتي في تمام الساعة 5 صباحا.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة يعرض ضمن السباق الرمضاني الحالي، ويتكون من 30 حلقة ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم عبير صبري وأحمد وفيق وعبير منير وهاني عادل ويسرا اللوزي.