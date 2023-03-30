يأتي موعد عرض مسلسل جميلة على قناة cbc اليوم، بتزايد حدة الصراع الذي دخلته ريهام حجاج، رغمًا عنها بسبب الوصية التي فجرّت أزمة بعد وفاة والدها، وبموجبها حصلت جميلة على كل ممتلكاته وأمواله، في مقابل حرمان شقيقها وشقيقتها ووالدتها من الميراث، الأمر الذي فتح بابًا للصراع والمؤامرات أمامها.

موعد عرض مسلسل جميلة على قناة cbc اليوم

جاء موعد عرض مسلسل جميلة على قناة cbc اليوم في الساعة 6.15 مساءً عقب آذان المغرب، كما يعرض على منصة watch it الإلكترونية، ويعرض على قناة on في الساعة 11.15 مساءً، وعلى قناة الحياة في الساعة 1.15 صباحًا.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

شهدت أحداث الحلقة 7 من مسلسل جميلة، محاولة زوج شقيقتها لإجبارها للتوقيع على التنازل عن ميراثها، بعد احتجازها داخل منزله، ونجحت شقيقتها في التواصل مع والدتها التي جاءت على الفور وحالت دون توقيع جميلة على التنازل.

جميلة ترفض التنازل

قررت جميلة تحرير محضر وتقديم شكوى ضد زوج شقيقتها لاحتجازها وترهيبها، وتوعدت إياه بأخذ حقها منه، وهددت بأنها لن ترك حقها مهما كان، خصوصًا بعد علمها بقيامه بسرقة ممتلكات شقيقتها ونقلها باسمه بموجب التوكيل العام الذي حررته له.