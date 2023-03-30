مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج.. «شيري تستغل القمار لكسب الأموال»

شهد مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج، سعي شيري التي تجسّد دورها الفنانة يسرا اللوزي، في الاستفادة من أموال لعب القمار، بعد الكشف عن قيام أكرم شقيق جميلة وصديقه أمير بممارسة هذه اللعبة، من قِبل جميلة والتي عنفّت بدورها شقيقها خوفًا على سمعتها وتأكيدها له أنّ ذلك قد يكون سبب حرمان والده له من الميراث.

مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج، قررت شيري الاستفادة من لعب القمار، من خلال عقد اتفاق مع أمير الذي يجسّد دوره الفنان أحمد الشامي، ومطالبته بعدم التوقف وأكرم عن القمار، على أن تحضر شخصيات ثرية للعب معهم، من خلال البحث عن مكان جديد بعيد الشقة التي وصلت إليها جميلة.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

وقررت شيري الاستعانة بشخص ماهر للتلاعب في ورق القمار، حتى يفوز أكرم وأمير بكل الأموال أثناء اللعب، في مقابل حصولها على 50% من المكسب الذي قد يصل للملايين، وهو العرض الذي وافق عليه أمير.

أبطال مسلسل جميلة

مسلسل جميلة من إخراج سامح عبدالعزيز، تأليف أيمن سلامة، إنتاج جمال العدل، بطولة ريهام حجاج، يسرا اللوزي، عبير صبري، هاني عادل، أحمد وفيق، نبيل عيسى، سوسن بدر، سامح الصريطي، أحمد الشامي، هشام إسماعيل.