مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج.. نيرمين تفتح باب الحرب

شهد مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج، أزمة بين زياد ويقوم بدوره هاني عادل، وطليقته نيرمين وتقوم بدورها عبير صبري، بعد قيام الأخيرة بتقديم شكوى ضد جميلة في جهة عملها بالنيابة الإدارية، بشأن لعب شقيقها أكرم للقمار ويقوم بدوره نبيل عيسى، بهدف الإضرار بسمعتها والحط من شأنها أمام زملاءها.

مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج

وخلال أحداث مسلسل جميلة الحلقة 7 بطولة ريهام حجاج، ذهب زياد إلى نيرمين لمعاتبتها على ما بدر منها تجاه جميلة، ولكنها استقبلته ببرود شديد، وأكدت له أن هذه العائلة لم تعد تناسبه، وأنها فعلت ذلك حفاظًا عليه، وهددته بأنها لن تترك جميلة أبدًا وستظل تحاربها، الأمر الذي أثار غضبه مؤكدًا لها أنه لن يسمح لها بذلك.

قصة وأحداث مسلسل جميلة

خلال أحداث مسلسل جميلة، اتفقت نيرمين مع هشام ويقوم بدوره أحمد وفيق، على الزواج العرفي، وأن تكون علاقتهما سرًا حتى يقع الانفصال بين زياد وجميلة، ليتزوجها هشام فيما بعد ويستولي على ميراثها.

خطة شيري ونيرمين ضد جميلة

وجاءت خطة نيرمين، بعد قرار صديقتها شيري زوجة هشام وتقوم بدورها يسرا اللوزي، على تدخلها لإفساد علاقة زياد وجميلة والوقيعة بينهما، تمهيدًا لتزويج هشام وميلة، وذبلك تصبح أموال جميلة ملكًا لها.