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موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان

وسط أجواء روحانية وإقامة لموائد الرحمن

كتب:

عمرو رجب
12:05 ص | الجمعة 31 مارس 2023
موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان

موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام رمضان

يستعد الملايين من المصريين للصوم في تاسع أيام شهر رمضان المبارك خلال الساعات المقبلة، ويتساءل المواطنون عن موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023 وسط أجواء احتفالية يعيشها المصريون من تعليق زينة رمضان وإقامة موائد الرحمن وغيرها من الأجواء الروحانية والاحتفالية المميزة.

موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة، موعد أذان الفجر في محافظة بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023، الذي يكون في تمام الساعة الرابعة و20 دقيقة فجرًا، فيما أعلنت موعد أذان المغرب الذي يكون في تمام الساعة السادسة و13 دقيقة مساءً.

أذان الفجر في بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023

ويحل موعد أذان الفجر في بني سويف في الساعة الرابعة و20 دقيقة بالتوقيت المحلي لمدينة بني سويف في تاسع أيام شهر رمضان الكريم اليوم الجمعة 31-3-2023.

عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023

وأضافت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الرسمي، أن عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023 الموافق تاسع أيام شهر رمضان المبارك، يكون 14 ساعة و3 دقائق.

موعد الإفطار اليوم الجمعة 31-3-2023 تاسع أيام شهر رمضان ببني سويف

ويعد موعد أذان الفجر في بني سويف اليوم الجمعة 31-3-2023 هو موعد الإفطار في تاسع يوم في شهر رمضان المبارك، وموعد الإفطار الذي ينتظره الملايين من أبناء المحافظة، والذي سيكون في السادسة و13 دقيقة بتوقيت مدينة بني سويف.

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بقلم عمرو رجب