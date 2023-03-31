مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 31-3-2023 وموعد الإفطار والسحور

يولي عشرات الآلاف من المسلمين أهمية كبرى لما يخص مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 31-3-2023 والموافق تاسع أيام شهر رمضان المبارك، إذ تستعد آلاف الأسر لتناول السحور لبدء صيام اليوم التاسع، فضلًا عن حرص الجميع على أداء الصلاة في موعدها لكافة الفروض.

وتستعرض «الوطن» مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 31-3-2023 الموافق تاسع أيام شهر رمضان المبارك، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان طوال شهر رمضان المبارك.

مواقيت الصلاة في الفيوم اليوم الجمعة 31-3-2023

ويحرص الجميع على معرفة موعد اذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 31-3-2023 والتي أعلنتها الهيئة العامة المصرية للمساحة، في إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية.

اذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 31-3-2023

ويأتي موعد موعد اذان الفجر في الفيوم اليوم الجمعة 31-3-2023 الموافق تاسع أيام شهر رمضان المبارك في تمام الساعة 4:21 صباحًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، فيما يأتي موعد شروق الشمس 5:48 صباحًا، بينما يكون وقت السحور في تمام الساعة 2:01 صباحًا، بينما يحل موعد الإمساك في تمام الساعة 4:01 صباحًا.

موعد اذان الظهر في الفيوم اليوم الجمعة 31-3-2023

ويحل موعد اذان الظهر في الفيوم اليوم الجمعة 31-3-2023 الموافق تاسع أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية في تمام الساعة 12:01 حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد اذان العصر في الفيوم اليوم الجمعة 31-3-2023

ويأتي موعد اذان العصر في الفيوم اليوم الجمعة 31-3-2023 الموافق تاسع أيام الصيام، في تمام الساعة 3:32 عصرًا حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم.

موعد اذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 31-3-2023

وفيما يخص موعد اذان المغرب في الفيوم اليوم الجمعة 31-3-2023 في تمام الساعة 6:14 مساءً حسب التوقيت المحلي لمدينة الفيوم، وفقًا لما ورد في إمساكية شهر رمضان المبارك التي أعلنتها الهيئة العامة للمساحة المصرية.

موعد اذان العشاء في الفيوم اليوم الجمعة 31-3-2023

وبحسب إمساكية شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية، فإنّ موعد اذان العشاء في الفيوم اليوم الجمعة 31-3-2023 في تمام الساعة 7:32 مساءً.

عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الجمعة 31-3-2023

ويبلغ عدد ساعات الصيام في الفيوم اليوم الجمعة 31-3-2023 الموافق تاسع أيام شهر رمضان، نحو 14 ساعة و13 دقيقة.