«س وج».. كل ما تريد معرفته عن تركيب عدادات الكهرباء الكودية

يتساءل عدد كبير من أصحاب العقارات المخالفة والعشوائية عن نوعية العداد الكودي الذي أعلنت الشركة القابضة للكهرباء، تركيبه في كل القطاعات التابعة لشركات التوزيع على مستوى جميع المحافظات.

الوضع القانوني لتركيب العداد الكودي بالمباني المخالفة

تستعرض «الوطن»، جميع المعلومات التي تهم المواطن عن العدادات الكودية ووضعها القانوني بالمباني المخالفة والعشوائية وطرق التقديم للحصول عليها من خلال الآليات التي أتاحتها وزارة الكهرباء وطرق السداد وإمكانية التقسيط.

لماذا يتم التقديم على العداد الكودي؟

- لضمان دقة المحاسبة على الاستهلاك الفعلي للمواطن وحمايته من محاضر سرقة التيار من ناحية وتحصيل مستحقات الدولة من ناحية أخرى.

هل يتم تركيب العداد الكودي بالمباني المخالفة بشكل دائم؟

- يتم تركيبه بصورة مؤقتة لحين أقرب الأجلين، إما توفيق الوضع القانوني للمبنى مع المحليات، وفقاً لقانون التصالح واستصدار شهادة بذلك من الجهة المختصة ويتم بناء على ذلك استبدال العداد الكودي بالعداد القانوني، أو تنفيذ قرار الإزالة الصادرة للمبنى المخالف ويتم بناء على ذلك رفع العداد الكودي.

كيف يتم التقديم لتركيب العداد الكودي؟

- من خلال الدخول على موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر، ثم منصة خدمات المواطنين، وتسجيل البيانات المطلوبة أو من خلال الرابط https://eservices.eehc.gov.eg/ واتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على خدمة منصة الكهرباء الموحدة.

- تسجيل الدخول برقم التليفون وباسورد.

- اختيار خدمة طلب تحويل من الممارسة للعداد الكودي.

- استكمال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.

- إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي + صورة إيصال ممارسة + باقي الأوراق المطلوبة.

- إرسال الطلب.

ما طرق سداد مقايسة العداد الكودي؟

- إمكانية السداد الإلكتروني على منصة الخدمات عبر الرابط (https://eservices.eehc.gov.eg/) في حالة إرسال إشعار بقيمة المطالبة إضافة إلى السداد عبر خدمة فوري للمدفوعات.

هل هناك إمكانية لتقسيط لقيمة المقايسة؟

- نعم، يوجد تقسيط عقب قبول طلبك وإرسال إشعار بقيمة المقايسة يمكن التوجه إلى أقرب فرع لشركة الكهرباء التابع لها العقار أو من خلال الموقع الإلكتروني.

هل تختلف تعريفة الحساب للعداد الكودي عن العداد القانوني؟

- لا.. العدادات الكودية تقوم باحتساب الاستهلاك بالتعريفة العادية طبقا لطبيعة الاستهلاك ووصف النشاط مثل العداد القانوني.

كم تبلغ سعر مقايسة العداد الكودي؟

- تختلف باختلاف المعاينة ووفقا لأوامر التوريد لكل شركة من شركات التوزيع التسعة المنتشرة بالجمهورية في محافظات الصعيد تختلف عن محافظات القاهرة تختلف عن محافظات الدلتا ولكن متوسط التركيب والمقاييس من 2000 الى 3000 جنيه وتزيد بزيادة مساحة العين.