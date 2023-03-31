أسعار الدواجن الیوم31-3-2023 في الأسواق والمحلات.. والشعبة تكشف مفاجأة

شهدت أسعار الدواجن الیوم31-3-2023 في الأسواق والمحال، تراجعا كبيرا حيث سجل سعر الكيلو 62 جنيهًا بالمزرعة، ووصل سعرها في السوق المحلية 70-71 جنيهًا، بتراجع في حدود الـثلاث جنيهات مقارنة بأمس الخميس وفقا لما أعلنته شعبة الدواجن التابعة لغرفة الجيزة التجارية.

أسعار الدواجن البيضاء الیوم31-3-2023

وبحسب سامح السيد رئيس الشعبة لـ«الوطن»، فإن أسعار الدواجن الیوم31-3-2023 في الأسواق والمحلات تقترب من السعر العادل للدواجن، مشيرا إلى أحد أهم أسباب تراجع الأسعار حاليا طرح الدولة كميات كبيرة من الدواجن المستورة من البرازيل، حيث تسبب هذا الطرح في ضبط الأسواق بشكل كبير.

أسباب تراجع أسعار الدواجن الیوم31-3-2023 في الأسواق والمحلات

ووصف السيد أن أحد أهم أسباب تراجع أسعار الدواجن الیوم31-3-2023 في الأسواق والمحال، دورات التربية التي خرج قبل أيام بأسعار مناسبة خصوصا في ظل الافراج عن كميات كبيرة من الأعلاف التي كانت محجوزة في الموانئ وتم الافراج عنها، بالإضافة طرح كميات كبيرة من الدواجن المستوردة من الأسواق.

أسعار الكتاكيت اليوم

وعن أسعار الكتاكيت فإنها تراجعت بواقع 50% خلال 20 يوما وسجل سعر التكتوت نحو 14 جنيها حاليا مقابل 26 جنيه قبل نحو أسبوعين تقريبا، وسجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم 14 جنيهًا، فيما بلغ سعر الكتكوت الساسو 11 جنيهًا.

وتوقع السيد تراجع كبير في أسعار الدواجن بعد عيد الفكر المبارك، مشيرا الى انه الأسعار قد تقل عن 55 جنيه، بعد ان تم دخول كميات كبيرة من دورات التربية حاليا تعتمد على أعلاف بأسعار اقل الى جانب تراجع سعر الكتكوت بنسبة 50%.

أسعار البط اليوم

وسجلت أسعار البط المسكوفى عمر يوم حوالي 30 جنيه، فيما وصل سعر البط المولار عمر يوم حوالى 21 جنيه ووصل سعر بط التسمين والفرنساوى وشريفان والماني حوالي 14.25 جنيه والبط البيكينى حوالي 10 جنيه تقريبا.