أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 29-3-2023.. وبشائر بتراجعات بعد العيد

تباينت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 29-3-2023 في الأسواق والمحال، وفق تحديث متوسط أسعار الدواجن، مع فروق النقل بين المحافظات المصرية، وظلت الأسعار في مستوى سعري منخفض مقارنةً بما كانت عليه قبل شهر، وحافظت أسعار الكتاكيت اليوم على انخفاضها مقارنة بمستويات بداية مارس.

أسعار الدواجن بعد رمضان

وبشّرت أسعار الكتاكيت اليوم المخفضة بدورة إنتاجية منخفضة التكلفة على المربين بعد رمضان، ممن كانوا يشترونها بأسعار 24 جنيها قبل فقدان أسعار الكتاكيت قرابة 50% خلال أقل من شهر، لتهبط إلى مستوى 12 جنيها في المتوسط.

أسعار الدواجن البيضاء

استقرت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأربعاء عند 66 جنيها في المزرعة والتنفيذ الفعلي على 65 جنيها، في حين تراوحت أسعار الدواجن الساسو ما بين 98 جنيه و105 جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار الدواجن البيضاء اليوم للمستهلك بين 68 جنيها و73 جنيها، فيما وقعت أسعار الدواجن الساسو اليوم للمستهلك بين 100 و105 جنيهات.

أسعار الأعلاف اليوم

وسجلت أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 21690 جنيها، سعراً لطن بادي 23%، و21575 جنيها سعراً لطن نامي 21% و19% ناهي بسعر 21440 جنيها، كما في شركة القاهرة للدواجن، في حين جاء السعر في شركة الحمد للأعلاف، 22500 جنيه للبادي و22450 للنامي و22350 جنيه للناهي.

أسعار الكتاكيت اليوم

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء ما بين 9 و10 جنيهات لـ«الساسو» و8.5 لـ 8.75 جنيه لـ«الأبيض»، والساسو البيور ما بين 10 و11 جنيه.

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات 7 جنيهات للسعر في الشركة المصرية الهولندية و13 جنيها في القاهرة للدواجن و15 جنيها في شركتي الوادي ومكة المكرمة و16 جنيها بشركة العناني.

أسعار البيض اليوم

كما سجلت أسعار البيض اليوم الأربعاء ما بين 90 و95.75 جنيه للبيض الأبيض في المزرعة، وما بين 99 و102.75 جنيه لـ سعر البيض الأحمر، أما أسعار البيض البلدي اليوم، فتراوحت بين 106 و108 جنيه.

أسعار البط اليوم

وسجلت أسعار البط المسكوفي اليوم، عمر يوم واحد 30 لـ 32 جنيها، وأسعار البط الفرنساوي بين 9.50 و10.50 جنيه للبط عمر يوم واحد.

أسعار خامات الأعلاف اليوم

وسجلت أسعار خامات الأعلاف اليوم الأربعاء 18100 جنيه سعراً لطن الذرة الصفراء الأرجنتيني والبرازيلي، وسعر الذرة الصفراء الأوكراني 17500 جنيه، والصويا 46% بسعر 35 ألف جنيه والصويا 44% بسعر 34 ألف جنيه للطن.

اختلاف أسعار الدواجن اليوم في المحافظات

تختلف أسعار بورصة الدواجن بين المحافظات لأسباب تتعلق بمصروفات «النقل» فقط والخدمة، نظراً لأن مدخلات الإنتاج من الأعلاف ومكوناتها والتحصينات والأدوية البيطرية بأسعار موحدة تقريباً.