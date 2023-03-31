رمضان عبدالمعز: الله يحب العفو.. والشديد الذي يسامح

وصف الشيخ رمضان عبدالمعز، شهر رمضان بأنه شهر العفو، معتبرًا أن أجمل دعاء معتمد في أجمل وأعظم الليالي الرمضانية وهي ليلة القدر هو «اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عنا».

الله يحب العفو

وأوضح خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع عبر قناة «الناس»، أن السيدة عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما تفعله إذا قابلت ليلة القدر وأجابها بهذا الدعاء، مشيرًا إلى أننا في رمضان نتزود من الطاعات ونتقرب إلى الله وندعوه أن ينزه قلوبنا عن التعلق بمن دونه سبحانه وندعو الله أن يجعلنا من قوم يحبهم ويحبونه، مؤكدًا أن الله يحب العفو وأننا يجب أيضًا أن نحب العفو أيضًا.

واستشهد عبدالمعز بقوله تعالى «وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ (133) الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (134)».

ليس الشديد بالقوة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب

وتحدث عبدالمعز عن الشدة، مؤكدًا أنه ليس الشديد بالقوة ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب، إذ أن الشديد هو من يعفو ويسامح مستشهدًا بقول الله تعالى «وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ» وذكر قول الإمام الشافعي «لَمَّا عَفَوْتُ وَلَمْ أحْقِدْ عَلَى أحَدٍ..أرحتُ نفسي من همَّ العداواتِ..إنِّي أُحَيي عَدُوِّي عنْدَ رُؤْيَتِهِ..لأدفعَ الشَّرَّ عني بالتحياتِ».