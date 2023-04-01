ملامح طقس الأسبوع الجاري.. ربيعي مائل للبرودة ليلاً دافئ نهاراً

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة عن ملامح طقس الأسبوع الحالي الذي يعتبر الأسبوع الأخير من الشهر القبطي برمهات 1739 وهو الأسبوع الثاني من ربيع 2023، مشيراً إلى أنَّه معروف بفصل التقلبات الجوية وخاصة في درجات الحرارة، إذ يكون هناك موجات حارة يعقبها موجات باردة كما تزيد التذبذبات الحرارية بين الليل والنهار وبين الأيام.

وعن ملامح طقس الأسبوع الحالي، توقع رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن يبدأ الأسبوع بطقس مائل للبرودة ليلاً دافئ نهاراً على كل الانحاء ومائل للحرارة على جنوب الصعيد وبداية من غداً الأحد فسوف يحدث ارتفاع في درجات الحرارة بقيم ما بين 5 إلى 8 درجات مئوية ليستقر الطقس ويكون ربيعي طبيعي (مائل للبرودة ليلاً ومائل للحرارة نهاراً) على كل الانحاء.

وأكّد انعدام فرص تساقط الأمطار، إذ تظهر الشبورة المائية صباحاً ما بين خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد وسيناء، كما تنشط الرياح في صورة هبات متقطعة وعلى مناطق متفرقة لذلك يلزم ان يكون ري القمح المتأخر بحساب ومتابعة لجدول التوقيتات الآمنة للري.

أهم التوصيات والاحتياطات والتنبيهات الزراعية

أشار إلى أنَّه يمكن البدء في زراعة عروة المحاصيل الصيفية البدرية (الذرة – فول الصويا– عباد الشمس- السمسم– الفول السوداني– القطن) وكذلك الشتل الربيعي للخضر الصيفية وأشجار الفاكهة، لافتاً إلى أنَّه يمكن إجراء كل العمليات المؤجلة للفاكهة كالري باعتدال والتسميد بعالي الفسفور والرش بأساسي الكالسيوم والبورون، والبدء في معالجة تأثير الفترات الباردة على محاصيل الخضر والأنفاق والمكشوف باتباع خطوات علاج التنفيل، مع تكثيف إضافة البوتاسيوم لمحاصيل الحبوب العطرية رشاً (كمون – يانسون – شمر – كراوية – كسبرة) والمحاصيل الأرضية تسميداً (بطاطس – بنجر – بصل – ثوم).