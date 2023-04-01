إصابة 4 أشخاص في انقلاب ميكروباص بقنا

أصيب 4 أشخاص، اليوم السبت، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من كمين قفط، جنوب محافظة قنا، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى قفط التعليمي.

أسماء مصابي حادث قنا

وبحسب مرفق إسعاف قنا، تبين إصابة كلا من أمير محمد، 31 عامًا، باشتباه نزيف بالمخ، وأحمد حجاجي علي، 25 عامًا، باشتباه كسر بالضلوع، وآية خالد حسين، 19 عامًا، سحجات وكدمات، ونورهان ثروت رمضان، 23 عامًا، سحجات وكدمات.

انقلاب ميكروباص في قنا

وتلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات في محافظة قنا، يفيد ورود بلاغ من هيئة الإسعاف لوجود حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من کمین قفط، وأسفر عن إصابة 4 أشخاص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية ومعها 3 سيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قفط التعليمي لتلقي العلاج والرعاية الطبية.

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلب تقرير من إدارة مرور قنا حول أسباب الحادث.