مصرع شخص أسفل عجلات قطار في دشنا بمحافظة قنا

لقي شخص مصرعه، اليوم السبت، دهسا أسفل عجلات القطار مزلقان محطة سكك حديد دشنا، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطاراً من غرفة العمليات في محافظة قنا، يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات القطار بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

مصرع شخص أسفل عجلات قطار

وبحسب مرفق إسعاف قنا بعد الفحص تبين مصرع علي عبدالرحيم علي، 50 عاما، مقيم قرية الفحيرة السمطا بمركز دشنا، مصرعه دهسا أسفل عجلات قطار بمزلقان دشنا، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي ومقرها بمركز قنا.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهة التحقيق لإاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اسمترار حركة القطارات بشكل طبيعي

وقال مصدر في السكة الحديد في مركز دشنا، إن حركة القطارات في الاتجاهين القبلي والبحري لم تتأثر في بالحادث، وتسير بشكل طبيعي، بينما أهابت هيئة السكة الحديد بالمواطنين في قرى ومدينة دشنا بتوخي الحذر خلال استقلال القطارات واتباع السلامة أثناء الصعود والنزول.

كما طالبت المواطنين بالعبور من الممرات والمزلقانات الشرعية، وعدم المرور في الممرات غير شرعية حتى لا يتعرضون للخطر والموت المحقق أسفل عجلات القطارات.