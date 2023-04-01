بدء صرف المنحة الاستثنائية و32 سلعة تموينية لشهر أبريل بالمحافظات اليوم

بدأت منافذ السلع التموينية في جميع المحافظات، اليوم السبت، بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم، والتي تشمل صرف 32 سلعة متنوعة من خلال شركتي الجملة المصرية والعامة، حيث تضخ الوزارة نحو 4 آلاف طن سكر، و3 آلاف طن طعام، وألف طن مكرونة، وألف طن أرز، بصورة يومية ضمن المنظومة.

وجاءت أبرز السلع التي يتم صرفها في منظومة التموين، بحسب بيان للدكتور أحمد كمال المتحدث، الرسمي لوزارة التموين، «الأرز، والسكر، والزيت، والمكرونة، ومساحيق الغسيل»، وغيرها من السلع الأساسية.

بدء صرف السلع التموينية في الغربية

وفي محافظة الغربية، بدأت منافذ صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات التموينية، في صرف السلع التموينية اليوم السبت بمختلف المدن والقرى وذلك بحسب الزيادة المقررة والاستثنائية.

وقال مصدر مسؤول في مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، إنّ كافة منافذ صرف السلع التموينية بدأت علمها اليوم السبت 1 أبريل 2023، موضحًا أنّ هناك حملات رقابية على كافة منافذ صرف السلع التموينية لمتابعة أعمال صرف السلع التموينية والالتزام بكافة التعليمات، مع التأكيد من توافر السلع التموينية وصرفها دون أي عائق أمام المواطنين والأسر الأكثر احتياجًا.

وبيّن أن الزيادة المقررة في السلع التموينية هي 100 جنيه للبطاقة المدرج عليها أسرة واحدة، فيما تصرف بطاقة التموين المدرج عليها أسرتين أو ثلاث أسر 200 جنيه، و300 جنيه للبطاقة التموينية المدرج عليها أكثر من 3 أسر.

صرف السلع التموينية بكفر الشيخ

وأكد المحاسب عماد حبيب، مدير مديرية التموين في محافظة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية ممثلة في وزارة التموين توفر لنصيب الفرد على البطاقة التموينية وفقاً لتوجيهات وزارة التموين، والتي تشمل التالي صرف زجاجة زيت 800 جرام للفرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

صرف سكر وكيلو أرز

كما يتم صرف صرف عدد 2 كيلو سكر لكل فرد على البطاقة التموينية وبحد أقصى 8 كيلو للبطاقة، وصرف كيلو أرز واحد لبطاقة التموين التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، وعدد 2 كيلو لعدد الأفراد 4 أفراد أو يزيد، بينما يتم صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة لعدد 4 أفراد أو أكثر.

نصيب الفرد من المقررات التموينية

وأشار أيضًا إلى أنّ الأسرة التي يزيد عدد أفرادها عن 4 أفراد في البطاقة التموينية يكون نصيب الفرد الخامس من المقررات التموينية 25 جنيهًا.