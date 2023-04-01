أسعار الكتاكيت اليوم السبت 1-4-2023.. البلدي بـ4.4 جنيه والأبيض بـ10

قال عبد العزيز السيد رئيس شعبه الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في تصريحات لـ«الوطن» إنَّ أسعار الكتاكيت اليوم السبت 1-4-2023 تشهد استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية والسبب زيادة الإنتاج ووفرة المعروض متوقعا استمرار استقرار الأسعار حتي نهاية شهر رمضان المبارك.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 1-4-2023

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم السبت 1-4-2023، وفق شعبة الدواجن كما يلي:

- سعر الكتكوت الأبيض بين 10 و10.25 جنيه.

- سعر الكتكوت البلدي بين 4 و4.4 جنيه.

- سعر الكتكوت ساسو بيوربين يتراوح بين 10 و11 جنيها.

- سعر الكتكوت شركة القاهرة للدواجن 12.25 جنيه.

- سعر الكتكوت شركة الحمد 13 جنيهًا.

- سعر الكتكوت شركة الوطنية 16 جنيهًا

- سعر الكتكوت شركة الوادي 15 جنيها.

- سعر الكتكوت شركة العناني 18 جنيها.

أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم في مصر

- سعر الكتكوت الأبيض 10 جنيهات.

- سعر شركة المصرية الهولندية 11 جنيها.

- سعر الكتكوت شركة الفيروز 13.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت البیضاء الیوم شركة الوادي

وعن أسعار الكتاكیت البیضاء الیوم شركة الوادي تبلغ 15 جنيها.

أسعار الكتاكيت عمر یوم

فيما تكون أسعار الكتاكيت عمر يوم كما يلي:

- سعر كتكوت هجين يتراوح بين 5 و6 جنيهات.

- سعر كتكوت جيل ثاني بين 7 و8 جنيهات.

- سعر كتكوت روزي بيور بين 6.5 و7.5 جنيه.

أسعار البيض

كما يبلغ سعر البيض الأبيض اليوم في المزرعة 85 جنيهًا ويبلغ سعر البيض الأحمر 95 جنيهًا أرض مزرعة و البيض الأبيض 110 جنيهات.

فيما يبلغ سعر كرتونة البيض البلدي 118 جنيهًا ويبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 104 جنيهات كما تسجل كرتونة البيض الأبيض 106 جنيهات.

أسعار الدواجن

يسجل سعر الدجاج الأبيض اليوم 65 داخل المزرعة ويتراوح سعرها للمستهلك ما بين 70 إلى 75 جنيهًا كما يبلغ سعر كيلو الدجاج الأمهات في المزرعة 57 جنيهًا وتصل للمستهلك بسعر 63 جنيهًا بينما يبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو للمستهلك 110 جنيهات.